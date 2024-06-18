Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Германии

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№17) стартовал на турнире в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.
В первом круге соревнований казахстанец сразился с Максом Перселлом (№101) из Австралии. Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу Бублика.
Встреча продолжалась один час и 26 минут. Бублик сделал 14 эйсов и восемь двойных ошибок.
В следующем круге казахстанец сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом (№44), который на старте обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро.
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