Лучший теннисист Казахстана с победы стартовал на турнире в Штутгарте

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№17) с победы стартовал на турнире серии ATP 250 в Штутгарте (Германия), сообщают Vesti.kz.

В матче второго круга бублик встречался с Хамадом Меджеровичем из Сербии (№131). Игра завершилась в пользу казахстанца по итогам двух сетов - 6:1, 7:6(4).

Матч продлился один час и 19 минут. Бублик совершил 17 эйсов, пять двойных ошибок и восемь невынужденных ошибок.

Отметим, что в третьем круге казахстанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти (№30), который по ходу этого турнира уже победил Джованни Мпетчи Перрикара (Франция) и немца Доминика Кепфера.