Лучший теннисист Казахстана неожиданно возглавил рейтинг сезона

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 34-е место в мировом рейтинге, стал лидером по количеству двойных ошибок в 2024 году, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

За сезон он допустил 316 неудачных подач, возглавив этот антирейтинг.

Второе место занял канадец Денис Шаповалов с 303 двойными ошибками, третьим стал россиянин Даниил Медведев (298). Четвертую строчку занял болгарин Григор Димитров (234), а пятерку замкнул Феликс Оже-Альяссим из Канады (224).

Впереди у Бублика участие в финале выставочного турнира UTS, который пройдет с 6 по 8 декабря в Лондоне. Призовой фонд соревнований превысит два миллиона долларов, а одним из организаторов выступает известный теннисный менеджер Патрик Муратоглу.