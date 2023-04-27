Лучший казахстанский теннисист устроил дуэль между болельщиками

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, занимающий 55-е место в мировом рейтинге, разыграл свою футболку среди болельщиков во время "Мастерса" в Мадриде (Испания), передают Vesti.kz.

Бублик подошел к трибуне и устроил дуэль между двумя юными фанатами с помощью популярной игры на руках "Камень, ножницы, бумага". А победителю вручил памятный подарок.

Напомним, что Бублик в матче первого круга "Мастерса" в Мадриде нанес поражение колумбийцу Даниэлю-Элаи Галану в трех сетах - 7:6(17:15), 6:7(4:7), 6:4.

Следующим соперником Александра станет седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне. Игра пройдет 28 апреля.

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