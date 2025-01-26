Лидер рейтинга ATP защитил титул на Australian Open и сотворил историю

Состоялся финальный матч мужского одиночного разряда Australian Open-2025, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающей встрече сыграли первая и вторая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и немец Александр Зверев.

Синнер являлся действующим победителем Открытого чемпионата Австралии. Итальянец уверенно начал подтверждать свой статус, забрав первый сет несмотря на сопротивление соперника - 6:3.

Вторая партия получилась более упорной. Зверев все время вел в счете, выигрывая под конец сета со счетом 6:5. Впрочем, на тай-брейке Синнер оказался сильнее - 7:6(4).

Третий сет итальянец также забрал со счетом 6:3.

Матч длился два часа и 45 минут. Синнер сделал шесть подач навылет, совершив две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти возможных. В активе Зверева - 12 эйсов и две двойные ошибки, однако ему не удалось заработать ни одного брейк-пойнта.

Эта победа принесла Синнеру третий титул на турнирах "Большого шлема" и второй трофей Australian Open в карьере.

Он стал первым итальянцем, победившим на не менее трех турнирах "Большого шлема".

Ранее его соотечественник Никола Пьетранджели одержал две победы на "Ролан Гаррос" в 1959 и 1960 годах.