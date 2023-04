Легендарный матч Федерера и Агасси на вертолетной площадке в Дубае. Как это было

В 2005 году на тот момент первая ракетка мира 24-летний Роджер Федерер и бывшая первая ракетка мира 34-летний Андре Агасси сыграли в теннис на вертолетной площадке. Это была смелая реклама турнира ATP 500 в Дубае. Корреспондент Vesti.kz делится историей этого легендарного матча.

Идея принадлежала Салаху Талаку, директору теннисного турнира в Дубае, который в то время боролся за привлечение зрителей и достаточного количества элитных спортсменов на соревнования.

Уговорив Федерера и Агасси сыграть, маркетинговая команда Талака решила заручиться услугами 5-звездочного отеля Burj Al-Arab (на тот момент самого высокого в мире), и его вертолетная площадка была переоборудована в теннисный корт.

После месяца переговоров Федерер и Агасси сыграли самый крутой теннисный матч в истории, находясь на высоте 321 метр над землей. На вертолетной площадке постелили корт из искусственной травы, и Федерер с Агасси играли там около 20 минут. К болбоям в этом матче обращаться не пришлось, все мячи напрямую улетали в воду Персидского залива.

Агасси вспоминал этот опыт с улыбкой: "Это был совершенно потрясающий опыт. Когда ты понимаешь, насколько высоко ты находишься, и начинаешь играть, ты испытываешь абсолютную радость, я прекрасно провел время", - сказал Андре Агасси.

Федерер согласился с американцем: "Я много раз был в Дубае, часто останавливался в этом отеле, но подобного не ожидал. Ведь с вершины открывается фантастический вид на весь город".

