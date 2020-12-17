Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Квалификация в Дохе и 14-дневный карантин". Названы даты Australian Open-2021

Турнир пройдет в Мельбурне.

"Квалификация в Дохе и 14-дневный карантин". Названы даты Australian Open-2021
Фото: Reuters©
Новости спорта Теннис ATP
0

Основной турнир мужской сетки Открытого чемпионата Австралии по теннису состоится с 8 по 21 февраля 2021 года в Мельбурне, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Квалификация турнира запланирована на 10-13 января, при этом отборочные соревнования пройдут в Дохе. Далее в период с 15 по 31 января теннисисты, которые пробьются в основную сетку Australian Open, отправятся в Австралию и пройдут 14-дневный карантин.

Джокович и Надаль смогут взять с собой четырех человек, а казахстанцы только двоих. Интересные правила Australian Open

Также ATP опубликовал календарь на первые семь недель сезона-2021, который стартует турнирами в Делрей-Бич (штат Флорида, США) и Анталии (Турция) 5-13 января. Следом пройдут соревнования в Мельбурне с 31 по 6 февраля, город также примет ATP Cup (1-5 февраля).

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Australian Open Австралия Катар ATP

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
12:36
Теннис

"Квалификация в Дохе и 14-дневный карантин". Названы даты Australian Open-2021
11 декабря
20:45
Теннис

Джокович и Надаль смогут взять с собой четырех человек, а казахстанцы только двоих. Интересные правила Australian Open
10 декабря
22:36
Теннис

Худший показатель в туре, или чем отметился первая ракетка Казахстана Бублик в 2020 году
23 ноября
17:10
Теннис

Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали
13 ноября
15:14
Теннис

Это не Джокович и не Надаль. Кто фаворит Итогового турнира АТР? Vesti.kz делают прогноз
7 ноября
11:58
Теннис

Джокович в шестой раз завершит год в статусе первой ракетки мира
1 ноября
21:54
Теннис

Определился победитель турнира ATP 250 Astana Open
1 ноября
11:41
Теннис

Сегодня состоится финал турнира ATP 250 Astana Open
30 октября
18:41
Теннис

Определился первый полуфиналист турнира ATP 250 Astana Open
30 октября
12:00
Теннис

Теннисист из первой десятки рейтинга ATP опроверг обвинения в домашнем насилии
29 октября
21:07
Теннис

Кукушкин обыграл первую ракетку турнира Astana Open
29 октября
12:09
Теннис

"Прекрасная возможность преуспеть". Кукушкин сыграет с первым сеяным на Astana Open за выход в четвертьфинал
28 октября
18:57
Теннис

Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала на Astana Open
28 октября
12:00
Теннис

Кукушкин и Бублик стартуют на турнире ATP 250 Astana Open
28 октября
10:49
Теннис

19-летний казахстанец дебютировал на турнире серии ATP 250
27 октября
11:39
Теннис

В Нур-Султане прошел первый день турнира ATP 250 Astana Open
26 октября
15:13
Теннис

В Нур-Султане стартовал турнир ATP 250 Astana Open
25 октября
11:21
Теннис

Состоялась жеребьевка турнира ATP Astana Open в Нур-Султане
24 октября
16:00
Теннис

Определились обладатели wild card на Astana Open
20 октября
10:04
Теннис

Безопасность по максимуму. Как Федерация тенниса готовится к первому в истории Казахстана турниру АТР
19 октября
12:32
Теннис

Бублик вернулся в топ-50 рейтинга ATP
15 октября
18:57
Теннис

"Вердаско, Гаске, Симон и восходящие звезды тенниса". Кто выступит на турнире ATP в Нур-Султане
14 октября
22:00
Теннис

Сенсационно проигравший казахстанцу теннисист на "Ролан Гаррос" заразился коронавирусом
13 октября
11:36
Теннис

Ковидная пауза? Это были лучшие пять месяцев моей жизни - Бублик о карантине и турнире в Санкт-Петербурге
12 октября
20:54
Теннис

Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на турнире ATP в Санкт-Петербурге
12 октября
16:21
Теннис

Лучший теннисист Казахстана выпал из топ-50 мирового рейтинга
7 октября
19:18
Теннис

Появились подробности проведения первого в истории турнира ATP в Нур-Султане
7 октября
08:05
Теннис

Аргентинский теннисист за пять часов выбил с "Ролан Гаррос" чемпиона US Open-2020
5 октября
21:27
Теннис

Новак Джокович попал мячом в линейного судью на "Ролан Гаррос"
4 октября
10:52
Теннис

Новак Джокович предложил убрать из тенниса линейных судей
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика