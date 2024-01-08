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Новости спорта Теннис ATP

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Казахстанцы узнали первых соперников на Australian Open. Каковы шансы на успех?

Казахстанцы узнали первых соперников на Australian Open. Каковы шансы на успех?
©ATP Challenger Tour

С сегодняшнего дня на кортах Australian Open в Мельбурне (Австралия) начинаются игровые будни в рамках квалификации первого турнира "Большого шлема" в 2024 году. В отборочном цикле примут участие три представителя Казахстана, один из которых сыграет уже сегодня. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их пути в основную сетку соревнований.

Если в женском одиночном квалификационном турнире представительниц Казахстана нет, то в мужском их сразу трое - это Денис Евсеев (№184), Бейбит Жукаев (№188) и Тимофей Скатов (№228). Из 128 участников в основную сетку пробьются 16 лучших. Для этого нужно выиграть три игры подряд.

Скатов начинает первым. В его пути сразу несколько громких имен

Сегодня, 8 января, свой матч первого круга квалификации проведет 22-летний Скатов. Его соперником будет опытный босниец Дамир Джумхур (№160). Они сыграют ориентировочно в 13:50 по времени Астаны.

В прошлом году Скатов уже обыгрывал 31-летнего Джумхура. На июньском турнире-челленджере в Хайльбронне (Германия) Тимофей оказался сильнее на грунте - 7:5, 6:1. Теперь казахстанец постарается повторить успех уже на твердом покрытии в квалификации Australian Open.

Уроженец Петропавловска имеет солидный опыт в прохождении квалификаций на "Больших шлемах". За два последних года он сыграл на шести разных турнирах этой категории, в половине случаев успешно пройдя квалификацию (Australian Open-2022, Ролан Гаррос-2023, US Open-2023). 

Но если Скатов лишь три раза сыграл в основной сетке "Больших шлемов" (на каждом проиграл в первом же круге), то за плечами Джумхура 26 выступлений на таком уровне. Его лучшими показателями являются пять выходов в третий круг соревнований, в том числе в Мельбурне в 2014 и 2018-м.

Поэтому с первого же раунда Тимофею нужно выкладываться по максимуму, чтобы сломить сопротивление столь опытного оппонента. В случае успеха он во втором круге сыграет с победителем матча между уругвайцем Пабло Куэвасом (№824) и итальянцем Джулио Дзеппьери (№134). 

Потенциальные соперники по финалу квалификации: французы Бенуа Пэр (№117), Жюль Мари (№224) и Клеман Табюр (№232), а также швейцарец Александер Ричард (№198). Среди них выделяется экс-18-я ракетка мира Пэр, который четырежды добирался до 1/8 финала на турнирах "Большого шлема".

Жукаев дебютирует на турнирах "Большого шлема". В его сетке игрок из топ-100

23-летний Жукаев сейчас является третьей ракеткой Казахстана. Он дебютирует в квалификации "Больших шлемов" во вторник, 9 января. Его соперником по первому кругу станет 31-летний аргентинец Николас Кикер (№511), с которым ранее они не встречались.

В 2017 году Кикер входил в топ-80 мирового рейтинга АТР. Он сыграл в основной сетке всех турниров "Большого шлема" по одному разу, а лучшим результатом стал выход в третий круг Australian Open-2018. Поэтому определенный позитивный опыт в Мельбурне у Николаса есть.

Для Жукаева это ответственный и волнительный момент. Он долго шел к тому, чтобы сыграть на "Больших шлемах", и теперь эта возможность прямо перед носом. Соперник по первому раунду хороший, и ему можно навязать свою игру. Главное правильно настроиться и не дать себе перегореть.

Если теннисист из Актау пройдет Кикера, то в полуфинале может сыграть либо с французом Уго Гастоном (№99), либо с Бу Юнчаокете (№171) из Китая. Потенциальные соперники по финалу квалификации: французы Энцо Коко (№187) и Кириан Жаке (№205), испанец Даниэль Ринкон (№185) и представитель ЮАР Ллойд Харрис (№149).

Особенно выделяется 23-летний Гастон, который занимает 99-ю строчку в мировом рейтинге. Он борется за свое десятое участие в основной сетке "Больших шлемов". Его лучший результат - 1/8 финала Ролан Гаррос-2020, а в Мельбурне он ни разу не проходил дальше первого круга (2020, 2022).

Еще один дебютант "Больших шлемов". А ведь Евсееву уже 30 лет

Да, в мае вроде бы вечно молодому Евсееву исполнится 31 год. И сейчас он готовится к своему дебюту в квалификации турниров "Большого шлема". Завтра, 9 января, в первом круге он сыграет с 26-летним украинцем Виталием Сачко (№169) в ранге второй ракетки Казахстана.

Евсеев и Сачко уже играли друг с другом два раза на грунтовых турнирах. В 2015-м на турнире ITF в Украине Виталий одержал победу в двух партиях - 6:3, 6:4. А в 2019-м уже Денис оказался проворнее на соревнованиях в Польше - 3:6, 6:1, 6:0. Теперь они сыграют друг с другом вновь, но уже в квалификации Australian Open.

Для Сачко это уже третий опыт выступлений в квалификации "Больших шлемов". В позапрошлом году он дошел до полуфинала отборочного цикла в Австралии, а также проиграл на старте квалификации Уимблдона.

В случае победы над Сачко во втором круге алматинец может скрестить ракетки с лучшим из пары Александр Ковачевич (США, №103) - Готье Онклин (Бельгия, №220). Потенциальными соперниками по финалу квалификации являются японцы Шо Шимабукуро (№152) и Шинтаро Мочизуки (№138), австралиец Тристан Скулкейт (№250) и американец Николас Морено де Альборан (№151).

Самым высокорейтинговым из них является возможный соперник по полуфиналу - 25-летний Ковачевич, который в прошлом году уже обыгрывал Евсеева в Шэньчжэне (Китай). Александр уже пять раз играл в квалификации турниров "Большого шлема", а в прошлом году вовсе попал в основную сетку Ролан Гаррос, где проиграл в первом круге Новаку Джоковичу.

У каждого из казахстанцев, представленных в квалификации, есть определенные шансы на успех. В первом круге все они должны биться за победу, а дальше будет виднее. Надеемся, что кому-то из них удастся пробиться в основную сетку соревнований.

Отметим, что главная часть турнира пройдет с 14 по 28 января. В основной сетке мужского одиночного разряда Казахстан представит Александр Бублик (№31). 

Фото: Australian Open, United Cup, Instagram/zhukayev, Olympic.kz©️

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Метки:
теннис теннис большой Australian Open ATP Скатов Тимофей Жукаев Бейбит Ролан Гаррос US Open Уимблдон Джокович Новак Бублик Александр Австралия Казахстан

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