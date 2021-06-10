Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанцы сыграют за выход в финал "Ролан Гаррос". Что нужно знать о матче и где его смотреть

Вторая попытка для обоих.

Казахстанцы сыграют за выход в финал "Ролан Гаррос". Что нужно знать о матче и где его смотреть
Андрей Голубев и Александр Бублик. Фото: "Ролан Гаррос"©️
Новости спорта Теннис ATP
0

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев сыграют за выход в первый финал в карьере на турнирах "Большого шлема". Матч полуфинальной стадии "Ролан Гаррос" (Париж, Франция) пройдет сегодня, 10 июня. Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом подробнее.

33-летний Голубев и 23-летний Бублик сыграют во втором полуфинале на "Больших шлемах". Но это будет их первый совместный опыт. Семь лет назад на "Ролан Гаррос"-2014 Голубев доходил до полуфинала с австралийцем Сэмом Гротом. Но в итоге они проиграли будущим обладателям трофея - французам Жюльену Беннето и Эдуару Роже-Васслену - 6:3, 3:6, 4:6.

Бублик же доходил до полуфинала на Australian Open-2020 вместе с соотечественником Михаилом Кукушкиным. Тогда они также в трех партиях уступили будущим победителям турнира - Радживу Раму (США) и Джо Солсбери (Великобритания) - 6:4, 3:6, 4:6.

В сегодняшнем полуфинале противостоять Бублику и Голубеву будет испанский дуэт Пабло Андухара и Педро Мартинеса. Самое интересное, что изначально этой пары не было в заявочном листе. Они получили место в турнирной сетке незадолго до старта соревнований из-за освободившегося места.

В тот момент с турнира снялись первые сеянные из Хорватии Никола Мектич и Мате Павич, а виной всему стал выявленный коронавирус. Именно их место и заняли Пабло и Педро. Поэтому в турнирной сетке рядом с их фамилиями есть обозначение "Alt" ("альтернатива").

Ранее испанский дуэт никогда не доходил до аналогичной стадии на "Больших шлемах". У Андухара были выступления, но с куда более скромными результатами, а для Мартинеса это лишь второй в жизни парный турнир на таком уровне. На Открытом чемпионате Австралии в этом году они проиграли уже в первом круге.

Как дошли до полуфинала казахстанцы:

Бублик/Голубев 7:6(7), 6:1 Думбия/Ребуль (WC);
Бублик/Голубев 7:6(5), 6:1 Додиг/Полашек (5);
Бублик/Голубев 7:6(2), 3:6, 6:4 Кулхоф/Ройер (11);
Бублик/Голубев 6:4, 6:4 Нис/Путц.

Как дошли до полуфинала испанцы:

Андухар/Мартинес 6:4, 6:2 Куэвас/Пелья;
Андухар/Мартинес 7:5, 6:2 Казо/Гастон (WC);
Андухар/Мартинес 6:4, 7:6(6) Жийе/Влиген (14);
Андухар/Мартинес 7:5, 6:3 Бопанна/Шкугор.

За четыре матча Андухар и Мартинес провели на корте пять часов и 59 минут. Что касается Бублика и Голубева, то они затратили несколько больше времени - шесть часов и десять минут. За весь турнир казахстанцы проиграли лишь один сет, а испанцы добрались до полуфинала без каких-либо потерь.

Из всей четверки лишь Голубев не принимал участия в одиночном турнире. Бублик проиграл на старте соревнований второму сеянному Даниилу Медведеву (Россия) - 3:6, 3:6, 5:7.

Испанцы же дошли до второго круга. Андухар в первом раунде сотворил сенсацию, выбив одного из фаворитов, четвертого сеянного Доминика Тима (Австрия). Но уже в следующем матче Пабло проиграл аргентинцу Федерико Дельбонису - 6:4, 1:6, 6:3, 3:6, 2:6.

Мартинес в первом раунде отдал всего восемь геймов американцу Себастьяну Корде, но затем всухую проиграл пятому сеянному Стефаносу Циципасу - 3:6, 4:6, 3:6.

Матч Бублик/Голубев - Андухар/Мартинес пройдет первым запуском на Корте имени Симон Матье. Начало игры - в 16:00 по времени Нур-Султана.

Прямая трансляция матча станет доступна незадолго до начала встречи. Ее можно будет найти по следующей ссылке:

Прямая трансляция

Напомним, что Бублик и Голубев остались последними представителями Казахстана на этом "Ролан Гаррос". Ранее в четвертьфинале парного разряда проиграла Елена Рыбакина.

Фото: "Ролан Гаррос"©️

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис теннис большой ATP Голубев Андрей Бублик Александр Казахстан Испания Франция Париж Australian Open Кукушкин Михаил

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:48
Теннис

Казахстанцы сыграют за выход в финал "Ролан Гаррос". Что нужно знать о матче и где его смотреть
8 июня
11:43
Теннис

"Будем биться до конца". Голубев прокомментировал выход в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос"
7 июня
22:35
Теннис

Бублик и Голубев в паре вышли в полуфинал "Ролан Гаррос"
3 июня
23:13
Теннис

Бублик и Голубев разгромили одних из фаворитов парного разряда "Ролан Гаррос"
31 мая
20:05
Теннис

Александр Бублик проиграл второй ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"
31 мая
12:00
Теннис

Бублик - Медведев. Факты перед матчем и прямая трансляция
17 мая
11:29
Теннис

Александр Бублик из Казахстана впервые в карьере поднялся на 38-е место рейтинга АТР
10 мая
09:30
Теннис

Бублик из Казахстана впервые в карьере вошел в топ-40 теннисистов мира
6 мая
16:32
Теннис

Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертьфинал грунтового "Мастерса"
4 мая
20:53
Теннис

Александр Бублик вышел в третий круг турнира АТР в Мадриде
2 мая
21:49
Теннис

Бублик вытащил первый сет, сделал восемь эйсов и вышел во второй круг турнира ATP в Мадриде
20 апреля
20:30
Теннис

Бублик с победы стартовал на турнире ATP в Барселоне
1 апреля
23:59
Теннис

"Дружище, ты не человек...". Бублик обратился к сопернику после поражения в четвертьфинале "Мастерса" в Майами
31 марта
15:05
Теннис

Обновление личного рекорда в рейтинге и первый четвертьфинал на "Мастерсе". Ждать ли от Бублика продолжения чудес?
31 марта
09:00
Теннис

Александр Бублик проиграл первый сет, но сделал 23 эйса и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Майами
29 марта
11:57
Теннис

Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Майами
27 марта
10:57
Теннис

Александр Бублик вышел в третий раунд Miami Open
25 марта
23:43
Теннис

Михаил Кукушкин вышел во второй круг Miami Open
22 марта
11:00
Теннис

Дияс, Бублик и Кукушкин потеряли позиции в мировом рейтинге
15 марта
09:49
Теннис

Бублик стал единственным теннисистом из Казахстана в топ-100 обновленного рейтинга ATP
14 марта
21:27
Теннис

Александр Бублик вышел во второй круг турнира АТР в Дубае
10 марта
13:45
Теннис

Не было больше года. Федерер возвращается на корт: причины отсутствия, кто будет соперником и когда пройдет матч
5 марта
14:44
Теннис

"Спорт для конченых ***". Бублик разразился нецензурной бранью на корте
4 марта
21:27
Теннис

Лучше Надаля. Бублик оказался в топ-8 теннисистов этого года по заработанным очкам
4 марта
19:56
Теннис

Бублик здорово начал, но провалил два последующих сета и выбыл из турнира ATP в Роттердаме
3 марта
18:06
Теннис

Бублик обыграл седьмую ракетку мира и вышел во второй круг турнира АТР
2 марта
10:44
Теннис

Добрался до 1/8 финала Australian Open, полюбил Казахстан и баурсаки. Кем является победитель турнира в Нур-Султане Макдональд?
1 марта
10:00
Теннис

Четыре финала и ноль побед. Бублик и еще пять теннисистов из топ-50, у которых нет титулов
1 марта
09:01
Теннис

Бублик поднялся на три позиции в рейтинге АТР и обновил личный рекорд
28 февраля
15:46
Теннис

Александр Бублик проиграл теннисисту из второй сотни в финале турнира АТР в Сингапуре
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика