Казахстанского теннисиста пожизненно дисквалифицировали

Международное агентство по честности тенниса (ITIA) дисквалифицировало и оштрафовало трех игроков Тимура Хабибулина (Казахстан), Санжара Файзиева (Узбекистан) и Игоря Смиланского (Израиль) за договорные матчи, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ITIA.

Хабибулина пожизненно отстранили от тенниса и оштрафовали на 60 тысяч долларов. Он был признан виновным по 21 индивидуальному обвинению, связанному с подтасовкой результатов матчей в период с 2014 по 2019 год.

Файзиев дисквалифицирован на три года и шесть месяцев и оштрафован на 15 тысяч долларов.

Смиланский дисквалифицирован на два года при штрафе в 4 тысячи долларов.

Санкции начнутся с даты временного отстранения игроков 25 июля 2023 года.