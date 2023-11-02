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Новости спорта Теннис ATP
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Казахстанского теннисиста пожизненно дисквалифицировали

Казахстанского теннисиста пожизненно дисквалифицировали
©itia.tennis

Международное агентство по честности тенниса (ITIA) дисквалифицировало и оштрафовало трех игроков Тимура Хабибулина (Казахстан), Санжара Файзиева (Узбекистан) и Игоря Смиланского (Израиль) за договорные матчи, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ITIA.

Хабибулина пожизненно отстранили от тенниса и оштрафовали на 60 тысяч долларов. Он был признан виновным по 21 индивидуальному обвинению, связанному с подтасовкой результатов матчей в период с 2014 по 2019 год.

Файзиев дисквалифицирован на три года и шесть месяцев и оштрафован на 15 тысяч долларов.

Смиланский дисквалифицирован на два года при штрафе в 4 тысячи долларов.

Санкции начнутся с даты временного отстранения игроков 25 июля 2023 года.

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Метки:
ATP Дисквалификация

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