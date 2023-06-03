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Реклама Новости спорта Теннис ATP Сегодня 08:28 Комментарии Казахстанское дерби состоялось на турнире ATP в США ©instagram.com/zhukayev/ Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев сыграли между собой в 1/4 финала "Челленджера" в Литл-Рок (США), сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанское дерби завершилось в пользу Жукаева, занимающего 325-е место в рейтинге WTA. Он одержал победу по итогам трех сетов - 6:7, 6:4, 7:5. В 1/2 финала Жукаев встретится с 306-й ракеткой мира австралийцем Адамом Уолтоном. Отметим, что Кукушкин занимает 296-е место в рейтинге WTA. Поделиться в соц. сетях:













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