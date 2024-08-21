Казахстанское дерби состоится после камбэка на US Open

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (№190) вышел в полуфинал квалификации открытого чемпионата США (US Open), передают Vesti.kz.

В четвертьфинальном матче с аргентинцем Факундо Багнисом (№128) он сотворил камбэк, победив в трех сетах - 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча длилась 2 часа и 53 минуты. В ее ходе соперники сделали по 7 эйсов и совершили по 8 двойных ошибок.

Таким образом, в матче за выход в финал квалификации Скатов встретится с соотечественником Бейбитом Жукаевым (№218), который в другом четвертьфинале победил швейцарца Марка-Андреа Хуслера (№165). Они выйдут на корт в ночь на 22 августа.