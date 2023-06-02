Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP
Комментарии

Казахстанский теннисист вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

Казахстанский теннисист вышел в третий круг "Ролан Гаррос"
©ktf.kz

Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в третий круг мужского парного разряда на "Ролан Гаррос". Вместе с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом-Варелой он во втором раунде обыграл уругвайца Ариэля Беара и чеха Адама Павлашека, сообщают Vesti.kz

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:1, соперники провели на корте 1 час и 58 минут. В ходе игры казахстанско-мексиканский дуэт сделал 2 эйса и совершил 2 двойные ошибки. Оппоненты выполнили 4 подачи навылет при 1 двойной ошибке.

Следующую игру Недовесов и Рейес-Варела проведут с победителями пары Уэсли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) - Педро Качин (Аргентина)/Йибин Ву (Китай).

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Недовесов Александр Ролан Гаррос

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus