Казахстанский теннисист вышел в финал турнира в Швеции

Казахстанец Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов пробились в финал парного разряда соревнований ATP 250 в Стокгольме (Швеция). В полуфинальной встрече они разобрались с французско-американским дуэтом Альбано Оливетти и Роберта Галлоуэя, сообщают Vesti.kz.

Полуфинальная встреча завершилась за один час и 15 минут. Голубев и Молчанов одержали победу со счетом 7:5, 6:2.

В этом году 36-летние Голубев и Молчанов добрались уже до пятого совместного финала. Однако предыдущие случались на турнирах категории ATP Challenger, и в двух из них они выиграли. Теперь казахстанско-украинская пара дошла до решающей стадии на соревнованиях АТР 250, что гораздо престижнее.

В финале они сыграют либо с нидерландцами Таллоном Грикспуром и Бартом Стивенсом, либо с британско-индийским дуэтом Джулиана Кэша и Юки Бхамбри. Матч за титул состоится завтра, 22 октября.