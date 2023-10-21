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Новости спорта Теннис ATP
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Казахстанский теннисист вышел в финал турнира в Швеции

Казахстанский теннисист вышел в финал турнира в Швеции
©Peugeot Slovak Open

Казахстанец Андрей Голубев и украинец Денис Молчанов пробились в финал парного разряда соревнований ATP 250 в Стокгольме (Швеция). В полуфинальной встрече они разобрались с французско-американским дуэтом Альбано Оливетти и Роберта Галлоуэя, сообщают Vesti.kz.

Полуфинальная встреча завершилась за один час и 15 минут. Голубев и Молчанов одержали победу со счетом 7:5, 6:2.

В этом году 36-летние Голубев и Молчанов добрались уже до пятого совместного финала. Однако предыдущие случались на турнирах категории ATP Challenger, и в двух из них они выиграли. Теперь казахстанско-украинская пара дошла до решающей стадии на соревнованиях АТР 250, что гораздо престижнее.

В финале они сыграют либо с нидерландцами Таллоном Грикспуром и Бартом Стивенсом, либо с британско-индийским дуэтом Джулиана Кэша и Юки Бхамбри. Матч за титул состоится завтра, 22 октября.

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Метки:
теннис теннис большой ATP Голубев Андрей Казахстан Украина Швеция

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