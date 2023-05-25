Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"

Тимофей Скатов одержал победу в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщают Vesti.kz.

Во втором круге соперником казахстанского теннисиста, занимающего 147 место в мировом рейтинге, стал представитель Финляндии Отто Виртанен, идущий на 119 строчке. Теннисисты провели на корте почти три часа. Скатов выиграл со счетом 4:6, 6:2, 7:5.

Следующим соперником казахстанца по матчу за выход в основную сетку турнира станет Фелипе Мелигени Родригес Алвес. Игра состоится 26 мая.

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