Казахстанский теннисист сыграет с олимпийским чемпионом

Четвертая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (№174) стартует на турнире категории ATP 250 в Бухаресте (Румыния), сообщают Vesti.kz.

Его соперником по первому кругу соревнований будет 40-летний швейцарский теннисист Станислас Вавринка (№161).

Матч пройдет сегодня, 1 апреля.

Отметим, что Вавринка выиграл три из четырех турниров серии "Большого шлема" и становился победителем Олимпиады-2008 в Пекине (Китай).

Добавим, что сегодня в Бухаресте стартует вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (№105), которому в первом круге достался австриец Филип Мисолич.