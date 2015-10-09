Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 15:48
 

Казахстанский теннисист сыграет с олимпийским чемпионом

  Комментарии

Поделиться
Казахстанский теннисист сыграет с олимпийским чемпионом ©ktf.kz

Четвертая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (№174) стартует на турнире категории ATP 250 в Бухаресте (Румыния), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Четвертая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (№174) стартует на турнире категории ATP 250 в Бухаресте (Румыния), сообщают Vesti.kz.

Его соперником по первому кругу соревнований будет 40-летний швейцарский теннисист Станислас Вавринка (№161).

Матч пройдет сегодня, 1 апреля.

Отметим, что Вавринка выиграл три из четырех турниров серии "Большого шлема" и становился победителем Олимпиады-2008 в Пекине (Китай).

Добавим, что сегодня в Бухаресте стартует вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко (№105), которому в первом круге достался австриец Филип Мисолич.


Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
3 апреля 00:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Эвертон
Эвертон
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Эвертон
Проголосовало 8 человек
Скатов Тимофей ATP Швейцария Румыния теннис

Реклама

Живи спортом!