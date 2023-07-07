Казахстанский теннисист проиграл на старте "Уимблдона"

Казахстанский теннисист Андрей Голубев потерпел поражение в первом же матче на Открытом чемпионате Великобритании ("Уимблдон"), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он принял участие в соревнованиях в парном разряде.
В дуэте с американцем Максимом Кресси Голубев играл против британско-французского тандема Ллойд Глaсспул - Николя Маю и проиграл со счетом 4:6, 6:7. Встреча продлилась один час и 31 минуту.
Напомним, что в мужском одиночном разряде на "Уимблдоне" выступает сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик.
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