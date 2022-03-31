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Казахстанский теннисист обыграл победителя трех турниров Большого шлема

Казахстанский теннисист обыграл победителя трех турниров Большого шлема
©ktf.kz
Новости спорта Теннис ATP

Казахстанcкий теннисист Александр Недовесов вместе с пакистанцем Айсамом Куреши вышел в полуфинал турнира серии Челленджер в испанской Марбелье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/4 финала парного разряда они обыграли испанца Пабло Андухара и швейцарца Станисласа Вавринку - 6:1, 7:6(7:1). Последний, как известно, победитель трех турниров Большого шлема в одиночном разряде.

Встреча длилась 1 час и 18 минут, в ее ходе казахстанско-пакистанская пара сделала три эйса при двух двойных ошибках, тогда как у соперников следующие показатели - 1/2.

В полуфинале, 1 апреля, Недовесов и Куреши сыграют против Романа Жебавы (Чехия) и Филиппа Освальда (Австрия).

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Метки:
Недовесов Александр ATP

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