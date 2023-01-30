Казахстанские теннисисты узнали свои места в рейтинге ATP c новым лидером

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах по итогам Открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Что касается казахстанцев, то первая ракетка страны в одиночном разряде Александр Бублик остался на 36-м месте, Тимофей Скатов расположился на 129-м (плюс 15 позиций), Михаил Кукушкин - на 214-м (минус 18 позиций), Бейбит Жукаев - на 305-м (плюс две позиции), Денис Евсеев - на 335-м (минус 30 позиций), Дмитрий Попко - на 384-м (минус 32 позиции).

Лидером рейтинга ATP стал победитель Australian Open-2023 серб Новак Джокович (плюс четыре позиции). Испанец Карлос Алькарас опустился с первой строчки на вторую, а с четвертой на третью поднялся финалист Australian Open грек Стефанос Циципас.

Лучшие казахстанские теннисисты в парном разряде Андрей Голубев и Александр Недовесов расположились на 48-м и 65-м местах соответственно. Первый поднялся на одну позицию, а второй, напротив, потерял шесть позиций.

Первую строчку рейтинга парного разряда делят нидерландец Уэсли Коольхоф и британец Нил Скупски. Топ-3 замыкает американец Раджив Рам.

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