Казахстанские теннисисты стартовали с побед в квалификации US Open-2023

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин стартовал с победы в квалификации Открытого чемпионата США (US Open), сообщают Vesti.kz.

В матче 1/4 финала квалификации Кукушкин встретился с итальянским теннисистом Маттиа Белуччи и одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:6. Теннисисты провели на корте час и 55 минут.

Другой представитель Казахстана Тимофей Скатов в двух сетах переиграл Каити Учиду из Японии со счетом 2:6, 2:6.

Соперником Кукушкина за выход в финал квалификации US Open будет француз Энцо Коко, а Скатов встретится с итальянцем Раулем Бранкаччио.

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