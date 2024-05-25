Казахстанец выиграл Челленджер в Германии

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов выиграл челленджер в немецком Аугсбурге, сообщают Vesti.kz.

В соперники по решающему матчу Тимофею досталась вторая ракетка Дании Элмар Мюллер (293 АТР). Зрелищная игра завершилась победой Скатова со счетом 3:6, 7:5, 6:3.

Этот титул стал для уроженца Петропавловска вторым в серии "Челленджер" после победы в 2022 году в Италии.

За победу в Аугсбурге казахстанец получит 50 рейтинговых очков и поднимется в обновленном мировом рейтинге АТР на 199-е место.