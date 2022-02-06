Казахстанец установил рекорд и приблизился к Федереру в рейтинге ATP

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднимется на 31-е место в рейтинге ATP, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произойдет после официального обновления рейтинга.

До турнира категории ATP 250 Open Sud de France в Монпелье (Франция) Бублик был 35-й ракеткой мира, а его наивысшим достижением была 34-я строчка, на которую он поднялся 13 сентября 2021 года. 31-е место в рейтинге теперь личный рекорд казахстанца.

На 30-м месте в рейтинге стоит легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. Казахстанца от бывшей первой ракетки мира сейчас отделяет всего 27 очков. Стоит отметить, что 40-летний Федерер не играет с июля прошлого года. Сейчас он восстанавливается после перенесенной операции.

Казахстанец Бублик обыграл третью ракетку мира и впервые выиграл турнир ATP

Напомним, сегодня, 6 февраля, Бублик выиграл турнир категории ATP 250 Open Sud de France в Монпелье (Франция), обыграв в финале третью ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева - 6:4, 6:3.