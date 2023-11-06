Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP

Автор:

Комментарии

Казахстанец набрал невероятный ход и продолжает выступления на турнирах в США

Казахстанец набрал невероятный ход и продолжает выступления на турнирах в США
©Instagram/Zhukayev

23-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№195) не перестает радовать своих болельщиков. После завоевания первого титула в карьере на турнирах АТР Challenger уроженец Актау впервые оказался в топ-200 мирового рейтинга. Но это еще не предел, и теперь он постарается обновить свежие достижения в Ноксвилле (Теннеси, США). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

На прошлой неделе молодому казахстанцу не нашлось равных на турнире ATP Challenger 75 в Шарлотсвилле (Вирджиния, США). За пять матчей он отдал соперникам лишь один сет, и это случилось еще в первом круге соревнований. Правда среди соперников Бейбита не было ни одного игрока уровня топ-200.

Теперь он сыграет на турнире этой же категории в Ноксвилле. Там собрался неплохой состав, где представлен целый ряд игроков из второй сотни мировой табели о рангах. Уже в первом круге Жукаеву предстоит побороться с 22-летним французом Титуаном Дроге (№165), посеянным на турнире под шестым номером. Это будет первый матч между ними.

В Live-рейтинге Жукаев уже на 188-й строчке (с учетом очков за первый круг Ноксвилла). Если рассматривать возможность максимального рывка в мировой классификации по итогам турнира, то в случае победы в Ноксвилле он может попасть в топ-160.

Сейчас Бейбит уже является второй ракеткой Казахстана, уступая лишь Александру Бублику (№32). За одну неделю в Шарлотсвилле он опередил своих соотечественников Дениса Евсеева (№239), Тимофея Скатова (№216) и Михаила Кукушкина (№213).

Кажется, что Жукаев вполне может закрепиться в качестве второго номера сборной Казахстана в Кубке Дэвиса. Нужно лишь продолжать стабильно выступать и сохранять игровой тонус. Это отличные перспективы и дополнительная мотивация для теннисиста, который ранее никогда не защищал честь страны на международных соревнованиях.

Отметим, что на этом же турнире выступает еще один казахстанец - Дмитрий Попко (№519). Он преодолел барьер стартового раунда квалификации, а сегодня сыграет в финале отбора против немца Матса Розенкранца (№460).

Что касается игры между Жукаевым и Дроге, то она состоится вечером во вторник, 7 ноября.

Фото: ATP Challenger Tour, Instagram/Zhukayev©

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
теннис теннис большой ATP Жукаев Бейбит Казахстан Кубок Дэвиса Актау Бублик Александр Скатов Тимофей Кукушкин Михаил

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus