Казахстанец набрал невероятный ход и продолжает выступления на турнирах в США

23-летний казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№195) не перестает радовать своих болельщиков. После завоевания первого титула в карьере на турнирах АТР Challenger уроженец Актау впервые оказался в топ-200 мирового рейтинга. Но это еще не предел, и теперь он постарается обновить свежие достижения в Ноксвилле (Теннеси, США). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

На прошлой неделе молодому казахстанцу не нашлось равных на турнире ATP Challenger 75 в Шарлотсвилле (Вирджиния, США). За пять матчей он отдал соперникам лишь один сет, и это случилось еще в первом круге соревнований. Правда среди соперников Бейбита не было ни одного игрока уровня топ-200.

Теперь он сыграет на турнире этой же категории в Ноксвилле. Там собрался неплохой состав, где представлен целый ряд игроков из второй сотни мировой табели о рангах. Уже в первом круге Жукаеву предстоит побороться с 22-летним французом Титуаном Дроге (№165), посеянным на турнире под шестым номером. Это будет первый матч между ними.

В Live-рейтинге Жукаев уже на 188-й строчке (с учетом очков за первый круг Ноксвилла). Если рассматривать возможность максимального рывка в мировой классификации по итогам турнира, то в случае победы в Ноксвилле он может попасть в топ-160.

Сейчас Бейбит уже является второй ракеткой Казахстана, уступая лишь Александру Бублику (№32). За одну неделю в Шарлотсвилле он опередил своих соотечественников Дениса Евсеева (№239), Тимофея Скатова (№216) и Михаила Кукушкина (№213).

Кажется, что Жукаев вполне может закрепиться в качестве второго номера сборной Казахстана в Кубке Дэвиса. Нужно лишь продолжать стабильно выступать и сохранять игровой тонус. Это отличные перспективы и дополнительная мотивация для теннисиста, который ранее никогда не защищал честь страны на международных соревнованиях.

Отметим, что на этом же турнире выступает еще один казахстанец - Дмитрий Попко (№519). Он преодолел барьер стартового раунда квалификации, а сегодня сыграет в финале отбора против немца Матса Розенкранца (№460).

Что касается игры между Жукаевым и Дроге, то она состоится вечером во вторник, 7 ноября.

Фото: ATP Challenger Tour, Instagram/Zhukayev©