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Новости спорта Теннис ATP
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Казахстан понес вторую потерю на Australian Open-2024

Казахстан понес вторую потерю на Australian Open-2024
©ATP

Казахстанский теннисист Денис Евсеев не смог выйти во второй круг квалификации первого турнира "Большого шлема" в 2024 году - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open-2024) в Мельбурне, сообщают Vesti.kz.

Евсеев, занимающий 184-е место в рейтинге ATP, в первом круге квалификации уступил украинцу Виталию Сачко (№169) со счетом 2:6, 5:7. 

Для Казахстана это вторая потеря на Australian Open-2024. Ранее также в первом круге квалификации проиграл Тимофей Скатов (№228).

А вот другой казахстанец Бейбит Жукаев (№188) пробился во второй круг квалификации, обыграв Николаса Кикера (№511) в двух партиях - 6:1, 6:4.

Отметим, что главная часть Australian Open пройдет с 14 по 28 января. В основной сетке мужского одиночного разряда Казахстан представит Александр Бублик (№31).

А основной сетке одиночного разряда у женщин сыграют Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

В парном разряде от Казахстана выступят Анна Данилина и Александр Недовесов.

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Метки:
Australian Open

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