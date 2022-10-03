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Новости спорта Теннис ATP

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"Казахстан всегда отличался". Девятая ракетка мира - о турнире в Астане, массовом переезде россиян и страхе из-за новостей

"Казахстан всегда отличался". Девятая ракетка мира - о турнире в Астане, массовом переезде россиян и страхе из-за новостей
©Us Open

Девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев успешно стартовал на турнире АТР 500 в Астане. После игры первого раунда 24-летний теннисист, посеянный на соревнованиях в Казахстане под пятым номером, ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. Там он рассказал о своем отношении к Казахстану, развитии местного тенниса и отношении к политической ситуации в России.

На стадии стартового раунда Рублев играл с 27-летним сербом Ласло Дьере, занимающим 76-ю позицию в мировой классификации. Матч продолжался один час и десять минут и завершился победой Андрея со счетом 6:4, 6:3. Стоит отметить, что для Дьере, прошедшего через сито квалификации, это была уже третья игра на этом турнире, в то время как Рублев выступил впервые.

- На самом деле доволен первым матчем, первой игрой, особенно после паузы в несколько недель. Играл против соперника, которому чуть не проиграл на US Open, который уже сыграл два матча в квалификации и немного ритма почувствовал. Поэтому действительно рад, что получилось выиграть в двух сетах и пройти дальше.

- Нравится ли вам у нас в Казахстане?

- Да, очень сильно нравится. Правда, чувствую себя как дома, классно проводить время.

- Не отвлекал ли вас шум от болельщиков во время игры?

- Нет, потому что, слава богу, они это делали не во время розыгрыша. Больше это было в сторону моей поддержки, поэтому самое главное, что они вели себя корректно во время розыгрышей: не было криков никаких, разговоров, передвижений. 

- Вы давно здесь не играли, с 2014 года. Какие положительные черты можете отметить в развитии тенниса в Казахстане?

- Мне кажется, Казахстан всегда отличался в том плане, что здесь теннис очень любят и многое делают для его развития. Турнир АТР 500 - тому подтверждение. Поэтому могу сказать, что это очень классно, что здесь поддерживают и развивают теннис, что больше детей хотят играть. Это правда классно. Надеюсь, что будет все лучше и лучше.

- В самом начале вы вспомнили матч с Ласло на US Open. По счету кажется, что эта игра далась вам куда легче, хотя соперник тот же, покрытие то же. Что вы изменили в своей игре?

- Думаю, не было такого, что я что-то менял. Где-то, возможно, по сравнению с US Open я себя чувствовал более спокойно и уверенно. Плюс это матч из трех сетов, а не из пяти, на US Open я тоже первые два сета выиграл. Поэтому тяжело сравнивать. Ничего другого не делал: так же настраивался, так же выходил, он знает мою игру - я знаю его игру. Там была улица, здесь зал. Любые детали имеют значение.

- Это ваш первый матч после US Open и того обидного поражения в четвертьфинале. Как вы оправились психологически, или же еще имеются отголоски той неудачи?

- Не знаю... В любом случае сезон продолжается, как бы обидно или больно ни было за предыдущий матч. Хочешь - не хочешь, нужно ставить новые цели и продолжать работать. И уже скоро в любом случае будет подготовка к Australian Open, поэтому нужно будет все забыть, готовиться, впахивать и работать дальше.

- Каковы цели до конца сезона?

- Конечно, хотелось бы попробовать квалифицироваться на финальный Masters. Посмотрим, получится ли.

- Как знаете, сейчас в Казахстан приехало много русских. Как относитесь к этому процессу, слышал ли о нем?

- Во-первых, мне кажется, наше поколение никогда не было в такой ситуации, и каждый, исходя из ситуации и возможностей, поступает так, как может. Или так, как лучше для него. Наверное, как-то так.

- Следите ли вы за ситуацией в России, которая происходит в последние пару недель? Какие эмоции это вызывает?

- Понятное дело, что новости слышу, но чтобы следить и разбираться в этом - такого нет. В целом, конечно, все видят и слышат новости. Конечно, эмоции - это ужас, страх. Безумно страшно, хочется просто, чтобы был мир, была спокойная жизнь везде, во всем мире, у всех. Мне кажется, как минимум я могу попытаться показать это через теннис.

- Сейчас в России активно обсуждается заявление главы МОК Баха о том, что российские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям, если они дистанцируются от, как он сказал, войны. У вас (российских теннисистов. - Прим. автора) была была похожая ситуация на "Уимблдоне", потому что вас просили подписать нечто. Сейчас четыре месяца прошло. Что думаете об этом?

- Во-первых, на "Уимблдоне" у нас не было такого условия. Наоборот, даже такого условия не давали. Нам по-хорошему сказали "вы в пролете, и нам не важно, что вы хотите сделать, и как хотите помочь. Не нужна нам помощь, вы просто в пролете, потому что нам так выгодно". Что касается второй части, то в таком случае хотя бы есть выбор. Дальше каждый спортсмен сам для себя примет решение, смотря какая у него ситуация, возможности, что будет лучше для его карьеры и жизни, но хотя бы есть выбор. Для меня лучше наличие хоть какого-нибудь выбора, чем ничего. 

Отметим, что во втором круге соревнований Рублев сыграет с представителем Китая Чжичжень Чжаном.

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теннис теннис большой ATP Казахстан Россия US Open Australian Open Уимблдон МОК

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