"Хочется гадость сказать". Бублик - о матче с седьмой ракеткой мира на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 26-е место в мировом рейтинге, прокомментировал итог второго сета матча 1/8 финала Уимблдона. Прямо сейчас он играет с седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублевым, сообщают Vesti.kz.

"Настроение - хочется гадость сказать. Очень хочется", - приводит слова Бублика "Чемпионат" после второго проигранного сета в матче.

Сейчас идет четвертый сет. Впереди пока Рублев - 7:5, 6:3, 6:7(6:8).

Две недели назад теннисисты играли друг против друга в финале турнира ATP 500 в Галле (Германия). Тогда победил Бублик. По личным же встречам ведет Рублев со счетом 3-2.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ