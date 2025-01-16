Громкая сенсация состоялась на Australian Open-2025

28-летний российский теннисист Даниил Медведев, занимающий пятое место в мировом рейтинге, сенсационно проиграл в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, передают Vesti.kz.

На этой стадии он уступил 19-летнему американцу Лернеру Тьену (№121) по итогам пяти сетов - 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

В первом сете Медведев выругался на зрителя, мешавшего выкриками перед подачей соперника.

Теннисисты провели на корте 4 часа и 53 минуты. В ходе игры Медведев сделал 20 эйсов и совершил девять двойных ошибок. Тьен выполнил семь подач навылет при четырех двойных ошибках.

Следующим соперником американца станет француз Корентен Муте (№69). Матч состоится 18 января.

В прошлом году победителем Australian Open в мужской сетке одиночного разряда стал итальянец Янник Синнер (№1).