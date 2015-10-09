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Финалист Уимблдона-2022 ответил на сравнения с Бубликом

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Финалист Уимблдона-2022 ответил на сравнения с Бубликом ©x.com/atptour

Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона - 2022, не остался в стороне от обсуждений в соцсетях, где его начали активно сравнивать с казахстанцем Александром Бубликом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Австралийский теннисист Ник Кирьос, финалист Уимблдона - 2022, не остался в стороне от обсуждений в соцсетях, где его начали активно сравнивать с казахстанцем Александром Бубликом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

"Бублик на пике - это то, как нам рисовали возможный пик Кирьоса. Уверен, что в третьем круге Уимблдона он обыграет сеяного из топ-8, если не попадет на Янника Синнера или Карлоса Алькараса", - написал пользователь в социальной сети X.

"Это интересный подход. Но, опять же, конечно, мы не можем просто оценить то, как два парня поступают так, как им хочется. За Бубликом весело наблюдать, и я благодарен ему за это удовольствие, и каков результат. Продолжай, Бублик", - ответил Кирьос.

Отметим, Бублик оформил громкую победу на турнире ATP-500 в Галле, уверенно взяв титул. В финале казахстанец разобрался с Даниилом Медведевым - 6:3, 7:6 (7:4).

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