Эксперты оценили исторический выход Бублика в 1/8 финала Ролан Гаррос

Популярный теннисный аккаунт The Tennis Letter в социальной сети X прокомментировал победу первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№62 в рейтинге ATP) в матче третьего круга Ролан Гаррос-2025, передают Vesti.kz.

На этом этапе турнира Бублик уверенно переиграл португальца Энрике Рошу (№200) — 7:5, 6:1, 6:2, и впервые в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

"Бублик проводит невероятную неделю. Он впервые достиг 1/8 финала Ролан Гаррос. После того как он отыгрался с двух сетов в предыдущем матче, было понятно, что сегодня он покажет свою лучшую игру. Его матчи всегда стоит смотреть", — отмечает источник.

В следующем раунде, 2 июня, Бублик встретится с британцем Джеком Дрейпером (№5), который в третьем круге одержал уверенную победу над бразильцем Жуаном Фонсекой (№65) — 6:2, 6:4, 6:2.