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Реклама Новости спорта Теннис ATP Сегодня 21:05 Комментарии Экс-первая ракетка мира выиграл второй матч на турнире в Астане ©MICHAEL ERREY Российский теннисист Даниил Медведев, бывшая первая ракетка мира, а ныне занимающий четвертое место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz. В матче 1/8 финала одиночного разряда он оказался сильнее Эмила Руусувуори из Финляндии - 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час и 16 минут. Медведев сделал 6 эйсов при 1 двойной ошибке, в то время как Руусувуори, располагающийся на 53-й строчке в рейтинге ATP, выполнил всего одну подачу навылет при двух двойных ошибках. Следующий матч Медведев проведет против 21-й ракетки мира испанца Роберто Баутисты Агуты 7 октября. Напомним, что на старте турнира россиянин обыграл другого представителя Испании - Альберта Рамоса (6:3, 6:1). Поделиться в соц. сетях:











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