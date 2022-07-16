Экс-первая ракетка мира отреагировал на поражение от казахстанца Бублика

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о поражении от казахстанца Александра Бублика на турнире ATP 250 Ньюпорте (США), сообщает "Чемпионат".

Их матч прошел в 1/4 финала турнира и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу Бублика.

"В этом сезоне на травяных кортах в целом были как хорошие моменты, так и сложные. Сегодняшний матч и поражение на "Уимблдоне" разочаровали и расстроили меня, но на турнире в Штутгарте я одержал свою лучшую победу за последнее время. Есть взлеты и падения, но в целом чувствуется небольшой прогресс, и я постараюсь сохранить его на протяжении всего лета на хардовых кортах.

Что касается матча с Александром, это было разочаровывающе. В первом сете дело решила пара очков, во втором у меня было несколько возможностей. Но я думаю, что он провел очень хороший матч. Хочу продолжать совершенствоваться. Если буду видеть прогресс, то продолжу играть", - сказал Маррей.

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