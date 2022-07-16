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Бублик сделал признание после победы над экс-первой ракеткой мира

Бублик сделал признание после победы над экс-первой ракеткой мира
©Reuters

Казахстанец Александр Бублик высказался о победе над экс-первой ракеткой мира Энди Марреем на турнире в США, сообщает "Чемпионат".

"Мне кажется, что я уважаю всех соперников. У сетки я всегда говорю что-то приятное. На мой взгляд, после матча мы уже не теннисисты. Я рад, что снова вышел в полуфинал. Я раньше никогда не проигрывал. И хочу сказать болельщикам, что они становятся лучше. Возможно, в финале они уже будут поддерживать меня", - сказал Бублик.

После победы над Марреем он вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Ньюпорте.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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