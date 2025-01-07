Двухчасовая драма привела к отмене сенсации в матче казахстанца на Australian Open

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко неудачно стартовал в квалификации открытого чемпионата Австралии, передает Vesti.kz.

В первом круге, казахстанец, занимающий 183-е место в мировом рейтинге, уступил 172-ей ракетке мира представителю Гонконга Чаку Вонгу - 5:7, 6:3, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В ходе нее Вонг провел 10 подач на вылет, а Дмитрий - восемь. При этом представитель Гонконга совершил три двойные ошибки, при нуле у казахстанца.

Основная стадия турнира пройдет с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.