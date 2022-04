"Другие должны взять на заметку". Зарубежные фанаты восхитились первой ракеткой Казахстана

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик получил много приятных слов от любителей тенниса со всего мира. Это случилось после того, как после стартового матча турнира ATP Masters 1000 в Монте-Карло (Монако) с ним сделали интервью для Tennis Channel, передает корреспондент Vesti.kz.

В нашумевшем интервью 24-летний Бублик заявил, что не заслужил победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге соревнований, списав это на плохую подготовку соперника. Также Александр отметил, что теннисистам необходимо дать больше свободы, не штрафуя за проявление эмоций, ведь "зрители приходят смотреть не на игроков в костюмах". А еще он не постеснялся заявить, что бегает по грунту "как слон".

Кроме того, казахстанец заявил, что элементы шоу сильно влияют на интерес зрителей. В пример он привел австралийца Ника Кирьоса, отметив, что тот "иногда делает что-то неприемлемое для тенниса", но болельщики собирают полные трибуны ради того, чтобы на это взглянуть. Сам Кирьос ретвитнул запись с интервью Бублика у себя в Twitter и подписал: "Ничего, кроме фактов".

A lot to unpack in this fun Alexander Bublik interview with @PrakashAmritraj 😂



- Doesn't believe he deserved to win today

- Thinks he was running like an elephant

- Not a fan of ATP cracking down on players

- Says he would be defaulted if cameras followed him off the court pic.twitter.com/cHLEUEKMk7