Джокович вышел в финал турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий второе место в мировом рейтинге, вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), сообщают Vesti.kz.
В полуфинале он обыграл 17-ю ракетку мира Александра Зверева из Германии - 7:6 (7:5), 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа и 6 минут. В ее ходе Новак сделал 4 эйса при 3 двойных ошибках, Александр выполнил 10 подач навылет и допустил столько же двойных ошибок.
В финале, 21 августа, Джокович сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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