Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian Open

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и представителем Чехии Иржи Легечкой, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP, передают Vesti.kz.

Встреча закончилась победой серба в трех сетах — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Джокович девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету его соперника 11 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трtх.

В четвертьфинале Australian Open — 2025 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее прошел британца Джека Дрейпера.