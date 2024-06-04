Джокович совершил суперкамбэк на Ролан Гаррос и установил абсолютный рекорд

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос), который проходит на грунтовых кортах Парижа, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала Джокович обыграл 27-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте четыре часа 39 минут.

За это время Джокович выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Серундоло три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Эта победа стала для Джоковича 370-й в рамках турниров "Большого шлема". Сербский теннисист стал рекордсменом по количеству побед. Он превзошел достижение швейцарца Роджера Федерера (369). Следом идут американка Серена Уильямс (367) и испанец Рафаэль Надаль (314).

Кроме того, Джокович установил личный рекорд - в первых четырех кругах серб провел на корте в сумме 13 часов и 48 минут. Ранее он справлялся менее чем за 12 часов со стартовыми четырьмя играми.

Также Джокович вышел на первое место по количеству четвертьфиналов в турнирах "Большого шлема" (59), обогнав Роджера Федерера (58). Серб в 14-й раз подряд вышел в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Следующим соперником Джоковича стала седьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Матч состоится 5 июня.

Турнир Ролан Гаррос проходит с 26 мая по 9 июня в Париже. Призовой фонд составляет € 53 478 000. Действующим победителем является Джокович, обыгравший в финале Рууда (7:6, 6:3, 7:5).