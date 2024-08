Джокович сотворил историю на US Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал автором исторического рекорда соревнований по теннису после победы во втором круге US Open, передает Vesti.kz.

Накануне он встретился со своим соотечественником Ласло Джере, который отказался от борьбы в третьем сете при счете 2:0 в пользу Новака. В предыдущих двух сетах Джокович также был сильнее (6:4, 6:4).

Эта победа стала для Новака 90-й по счету на турнирах US Open. Таким образом, Джокович установил уникальный рекорд.

DID YOU KNOW❓



With his *90th* career win at the US Open, 🇷🇸 Novak Djokovic has become the first tennis player EVER, male OR female, to record 90 or more career wins at all four Grand Slam events. 💥💥💥💥



He was already the only player ever with 80 or more wins at all of them: