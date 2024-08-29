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ATP
Вчера 13:20
 

Джокович сотворил историю на US Open

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Джокович сотворил историю на US Open ©twitter.com/Lacoste

Сербский теннисист Новак Джокович стал автором исторического рекорда соревнований по теннису после победы во втором круге US Open, передает Vesti.kz.

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Сербский теннисист Новак Джокович стал автором исторического рекорда соревнований по теннису после победы во втором круге US Open, передает Vesti.kz.

Накануне он встретился со своим соотечественником Ласло Джере, который отказался от борьбы в третьем сете при счете 2:0 в пользу Новака. В предыдущих двух сетах Джокович также был сильнее (6:4, 6:4).

Эта победа стала для Новака 90-й по счету на турнирах US Open. Таким образом, Джокович установил уникальный рекорд.

Серб является рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин - 24. Также на его счету 97 побед в турнирах ATP.

В 2024 году он впервые стал золотым призером летних Олимпийских игр в Париже. Следующим соперником сербского теннисиста на US Open станет представитель Австралии Алексей Попырин.

Джокович Новак теннис ATP US Open США

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