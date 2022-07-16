Джокович сделал заявление о карьере после победы на "Уимблдоне"

Экс-первый номер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал, что пока не думает о завершении карьеры, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сербский теннисист выиграл "Уимблдон", а а мае спортсмену исполнилось 35 лет.

"У меня нет рамок, сколько буду профессионально играть. Я не хочу их ставить - и не хочу, чтобы кто-то мне их навязывал. В моей команде все знают, что это нельзя обсуждать.

Не стоит спрашивать меня, сколько я еще буду играть, или навязывать мне свое мнение. Я волен сам принимать решения", - цитирует Джоковича Sport Klub.

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Добавим, что 35-летний Джокович 21 раз выигрывал турниры "Большого шлема", а также стал бронзовым призером Олимпиады-2008.

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