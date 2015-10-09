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ATP
Вчера 17:44
 

Бублику сообщили плохие новости перед матчем за четвертьфинал Ролан Гаррос

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Бублику сообщили плохие новости перед матчем за четвертьфинал Ролан Гаррос ©ATP

Семикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал о своих ожиданиях от матча четвертого круга Ролан Гаррос – 2025 между британцем Джеком Дрейпером (№5 ATP) и казахстанским теннисистом Александром Бубликом (№62 ATP), передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Семикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал о своих ожиданиях от матча четвертого круга Ролан Гаррос – 2025 между британцем Джеком Дрейпером (№5 ATP) и казахстанским теннисистом Александром Бубликом (№62 ATP), передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Макинрой признался - матчи с Бубликом всегда непредсказуемы. Однако он считает, что победа достанется британцу.

"Я подозреваю, что Дрейпера хорошо подготовили к тому, чего ожидать. Я имею в виду, любого игрока настраивают, когда ты играешь с Бубликом - черт знает, что вообще может произойти, - так что это делает матч интересным, но, думаю, он выиграет довольно уверенно", – сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

Напомним, что Ролан Гаррос или Открытый чемпионат Франции–2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

 

Турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" - 2025   •   Франция, Париж   •   1/8 финала, мужчины
Вчера 20:00   •   закончен
3:1
Кто победит в основное время?
Бублик

51%

Ничья

5%

Дрейпер

44%

Проголосовало 59 человек

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