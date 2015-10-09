Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 16:38
 

Бублик высказался о приостановке карьеры и назвал главный успех сенсации на "Ролан Гаррос"

  Комментарии

Поделиться
Бублик высказался о приостановке карьеры и назвал главный успех сенсации на "Ролан Гаррос" ©КТФ

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) рассказал, что мог приостановить карьеру из-за неудовлетворительных результатов на корте, передают Vesti.kz.

Поделиться

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№62 в рейтинге ATP) рассказал, что мог приостановить карьеру из-за неудовлетворительных результатов на корте, передают Vesti.kz.

Это могло случиться после Уимблдона-2025, который пройдет с 30 июня по 13 июля в Лондоне (Великобритания).

"Я дал обещание тренеру, что буду играть в теннис до Уимблдона. Если в процессе и результатах ничего не изменится (в лучшую сторону - прим. Vesti.kz), я возьму паузу на пару месяцев - чтобы прийти в себя и понять, в чем причина (неудовлетворительных результатов)", - цитирует слова Бублика Sport24.

Однако, по словам теннисиста все изменилось после того, как он поменял ракетку.

"Он (агент Бублика) предложил сменить ракетку. Мы попробовали две, купили их, покрасили в черный цвет - и я уехал в Финикс, где вышел в финал. Проблема была в том, что прежняя ракетка не давала мне того самого X-фактора, который помогает побеждать. Когда я ее сменил… Я не стал больше тренироваться или бить слабее. Просто новая ракетка легче - на 40 граммов. И я стал играть лучше", - добавил Александр.

Напомним, что Бублик совсем недавно успешно выступил на Открытом чемпионате Франции. Он впервые в своей карьере добрался до 1/4-й финала Ролан Гаррос, выбив пятую ракетку мира - британца Джека Дрейпера. Однако затем уступил лучшему теннисисту планеты - итальянцу Яннику Синнеру.

Турнир серии ITF. Ташкент (Узбекистан) - 2025/4   •   Узбекистан, Ташкент   •   1/16 финала, женщины
Сегодня 15:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Осафуне
Ничья
Крымкова
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!