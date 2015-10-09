Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
ATP
Бублик установил редкое "достижение" на US Open

Итальянец Янник Синнер и представитель Казахстана Александр Бублик установили уникальное достижение на US Open-2025, сообщают Vesti.kz.

По информации Opta Ace, их встреча во втором игровом недельном цикле стала самой быстрой на турнире с 2019 года.

Первая ракетка мира и четырёхкратный чемпион "Шлемов" Синнер разгромил 24-ю ракетку мира Бублика - 6:1, 6:1, 6:1, затратив всего 81 минуту.

Предыдущий рекорд принадлежал Роджеру Федереру: в 2019-м 20-кратный победитель "Больших шлемов" обыграл Давида Гоффена (6:2, 6:2, 6:0) за 79 минут в 1/8 финала.

Теперь за путёвку в полуфинал US Open-2025 Синнер сыграет против своего соотечественника Лоренцо Музетти.

