Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис ATP
Комментарии

Бублик сыграет с четвертой ракеткой мира на "Мастерсе" в Риме

Бублик сыграет с четвертой ракеткой мира на "Мастерсе" в Риме
©ktf.kz

Лучший теннисист Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, узнал соперника по третьему кругу грунтового турнира категории "Мастерс", который проходит в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

На этой стадии он сыграет с четвертой ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии, который во втором круге прошел француза Артура Риндеркнеха (№89) - 6:4, 6:0. Встреча состоится 14 мая.

Напомним, что Бублик в предыдущем матче победил американца Бена Шелтона (№35) - 6:4, 1:6, 6:2.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бублик Александр ATP

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 07:22
ATP
©ktf.kz Бублик сыграет с четвертой ракеткой мира на "Мастерсе" в Риме
Сегодня , 00:31
ATP
©ktf.kz Лучший теннисист Казахстана вырвал победу в матче турнира в Риме
Вчера , 15:47
ATP
© Возвращение Рыбакиной и битва Бублика: первые ракетки Казахстана сыграют в Риме
Вчера , 11:15
ATP
©Mutua Madrid Open Прямая трансляция и анонс матчей Рыбакиной и еще двух казахстанцев на крупном турнире в Риме
11 мая, 13:44
ATP
©Open 13 Provence Бублик "уничтожил" ракетку после победы. Видео
10 мая, 22:01
ATP
©ATP Первая ракетка Казахстана с победы начал турнир в Риме
10 мая, 13:17
ATP
©Olimpbet Путинцева и Бублик в Риме: расклады от Olimpbet
10 мая, 13:03
ATP
©Internazionali bnl d'italia Жесткая конкуренция и призовые в миллиарды тенге. С кем сыграют казахстанские теннисисты в Риме?
5 мая, 16:34
ATP
© Алькарас и лаки-лузер сыграют за выход в финал в Мадриде
4 мая, 17:09
ATP
©Olimpbet На турнире WTA в Мадриде определятся финалистки
3 мая, 16:53
ATP
© Швентек, Алькарас и Пегула бьются за выход в полуфиналы в Мадриде
2 мая, 12:50
ATP
© Грунтовые битвы сильнейших теннисистов: развязка близко
28 апреля, 10:19
ATP
©Billie Jean King Cup Огненные игры Рыбакиной и Бублика. Прямая трансляция матчей первых ракеток Казахстана в Мадриде
27 апреля, 14:25
ATP
©ktf.kz Лучший казахстанский теннисист устроил дуэль между болельщиками
26 апреля, 21:08
ATP
©ATP Невероятной победой завершился матч Бублика на турнире в Мадриде
25 апреля, 10:27
ATP
©instagram.com/_kotov_pavel_ Российский теннисист обматерил свою мать во время матча
24 апреля, 22:31
ATP
©twitter.com/rogerfederer Теннис – не главное. Как Федерер заработал более миллиарда долларов за карьеру
24 апреля, 12:30
ATP
©Mutua Madrid Open Громкие матчи и охота за титулом. Что ждет Рыбакину и других казахстанцев на крупном турнире в Мадриде
24 апреля, 09:05
ATP
©Vesti.kz/Турар Казангапов Рыбакина узнала первую соперницу по "Мастерсу" в Мадриде
21 апреля, 22:58
ATP
©instagram.com/djokernole Сенсацией завершился матч Новака Джоковича в Боснии и Герцеговине
21 апреля, 20:33
ATP
©ktf.kz Казахстанский теннисист вышел в финал турнира в Боснии и Герцеговине
21 апреля, 16:43
ATP
©Olimpbet Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте
19 апреля, 09:23
ATP
©twitter.com/atptour Легендарный матч Федерера и Агасси на вертолетной площадке в Дубае. Как это было
18 апреля, 18:52
ATP
©Кубок Билли Джин Кинг Armani и Adidas. Во что одеты казахстанские теннисисты и сколько им за это платят
16 апреля, 12:34
ATP
©ATP Определился соперник Бублика по турниру с призовым фондом почти три миллиона евро
14 апреля, 08:49
ATP
©twitter.com/CGTNSportsScene Обидчик Александра Бублика завершил выступление на турнире в Монте-Карло
13 апреля, 14:14
ATP
©Olimpbet Сильнейшие теннисисты мира сыграют за выход в четвертьфинал престижного турнира АТР
11 апреля, 23:59
ATP
©ATP Tour "Это было ужасно". Олимпийский чемпион отреагировал на победу над лучшим теннисистом Казахстана
11 апреля, 18:57
ATP
©Open 13 Provence "Зае***, бл***". Лучший теннисист Казахстана мило пообщался с соперником
11 апреля, 17:22
ATP
©instagram.com/bublik Александр Бублик и первая ракетка Германии выявили победителя матча на старте турнира в Монте-Карло

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus