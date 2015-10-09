Бублик стартовал с победы и приблизился к первой ракетке мира. Известны подробности

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№45) с победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.
В матче первого круга Бублик встречался с французом Александром Мюллером (№40). Встреча завершилась победой казахстанца по итогам двух сетов - 6:4, 6:4.
Встреча продлилась ровно один час.
Таким образом, во втором круге Бублик сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) - Янник Ханфман (Германия).
Синнер является первой ракеткой мира, а Ханфман занимает 138 место в рейтинге одиночного разряда ATP. Игра итальянца и немца пройдет 17 июня.
Турнир WTA. Берлин (Германия) - 2025 • Германия, Берлин • 1/16 финала, женщины
17 июня 13:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Чжен
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