Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ATP
Сегодня 21:00
 

Бублик стартовал с победы и приблизился к первой ракетке мира. Известны подробности

  Комментарии

Поделиться
Бублик стартовал с победы и приблизился к первой ракетке мира. Известны подробности ©x.com/atptour

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№45) с победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№45) с победы стартовал на турнире категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга Бублик встречался с французом Александром Мюллером (№40). Встреча завершилась победой казахстанца по итогам двух сетов - 6:4, 6:4.

Встреча продлилась ровно один час.

Таким образом, во втором круге Бублик сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) - Янник Ханфман (Германия).

Синнер является первой ракеткой мира, а Ханфман занимает 138 место в рейтинге одиночного разряда ATP. Игра итальянца и немца пройдет 17 июня.


Турнир WTA. Берлин (Германия) - 2025   •   Германия, Берлин   •   1/16 финала, женщины
17 июня 13:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Рыбакина
Ничья
Чжен
Проголосовало 49 человек

Реклама

Живи спортом!