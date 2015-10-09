Бублик сенсационно вылетел с турнира после камбэка соперника

11-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик неожиданно проиграл на старте турнира категории ATP 250 в Гштааде (Швейцария), передают Vesti.kz.
Бублик начал свой путь со стадии 1/8 финала и уступил французу Кантену Алису (№90 ATP) со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7), не сумев защитить титул.
Встреча длилась 2 часа 23 минуты. Бублик за это время сделал 13 эйсов и совершил 6 двойных ошибок, тогда как Алис выполнил 14 подач навылет и допустил 5 двойных ошибок.
Следующим соперником Алиса станет другой представитель Казахстана Александр Шевченко (№100), который в матче 1/8 финала победил швейцарца Доминика Штрикера (№360 ATP) - 7:6 (7:5), 6:2.
Призовой фонд турнира составляет 612 620 евро.
Quentin's moment 🦸♂️— ATP Tour (@atptour) July 17, 2026
It's one of the biggest wins of Quentin Halys' career as he upsets top seed and defending champion Bublik in Gstaad! @SwissOpenGstaad | #SwissOpenGstaad pic.twitter.com/14wkB9sUMc
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