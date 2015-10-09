Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
ATP
Вчера 22:15
 

Бублик разоблачил первую ракетку мира на US Open

  Комментарии (2)

Бублик разоблачил первую ракетку мира на US Open ©KTF

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик (№24 ATP) высказался об игре первой ракетки планеты, итальянца Янника Синнера, передают Vesti.kz.

2

Напомним, они провели встречу в рамках 1/8-й финала US Open, итогом которой стала разгромная победа Синнера со счётом 6:1, 6:1, 6:1.

— Что делает Янника Синнера таким сложным соперником?

— "У него есть всё. Он похож на игрока, сгенерированного искусственным интеллектом", — сказал Бублик.

В четвертьфинале итальянец сыграет против своего соотечественника Лоренцо Музетти (№10 ATP).


