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Новости спорта Теннис ATP
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Бублик рассказал о планах после Уимблдона

Бублик рассказал о планах после Уимблдона
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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик рассказал о серии американских турниров, в которых примет участие. Сначала он сыграет на UTS в Лос-Анджелесе, а затем на ATP-500 в Вашингтоне. Розыгрыш пройдет на харде. 

"Серия американских турниров никогда не была для меня успешной. Но, может быть, в этом году старт с турнира UTS будет отличным. Возможно, что-то изменится, и мы увидим это в конце серии турниров в Америке. 

Галле и Уимблдон остались позади. С нетерпением жду новой главы на американских турнирах. То, что случилось в Галле и на Уимблдоне, осталось там, в прошлом, а я смотрю в будущее", - цитирует Бублика Tennis Majors.

Напомним, последним турниром Бублика стал Уимблдон, на котором он дошел до 1/8 финала. В рейтинге АТР казахстанец идет на 27 месте. 

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Метки:
Бублик Александр ATP

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