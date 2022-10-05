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Реклама Новости спорта Теннис ATP Сегодня 15:31 Комментарии Бублик проиграл в парном разряде турнира АТР в Астане ©ФТК Первая ракетка Казахстана Александр Бублик завершил выступление в парном разряде турнира ATP 500 Astana Open, сообщает корреспондент Vesti.kz. В дуэте с казахстанцем Бейбитом Жукаевым он не смог пробиться в четвертьфинал. Пара стартовала сразу с 1/8. Казахстанским теннисистам в соперники достались итальянцы Фабио Фоньини и Симоне Болелли, которые выиграли со счетом 6:4, 6:2. Отметим, что накануне на турнире Бублик вышел во второй круг в одиночном разряде. Генеральные спонсоры турнира: Скачай приложение BeeTV и смотри лучшие спортивные события!

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