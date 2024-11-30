Бублик проиграл на турнире в Санкт-Петербурге

34-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту в выставочном матче, передают Vesti.kz.

Бублик представлял команду "Сфинксы" в матче выставочного турнира "Трофеи Северной Пальмиры" и проиграл 51-й ракетке мира испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту ("Львы") со счетом 2:5, 6:2, 2:4.

Общий счет 11:10 в пользу команды "Львов". Далее в парном матче встретятся Диана Шнайдер (Россия)/Юлия Путинцева (Казахстан) и Виктория Томова (Болгария)/Анастасия Потапова (Россия).

По правилам соревнований каждый матч состоит из трех 20-минутных сетов. Если до окончания партии остаётся больше минуты, то играется ещё один гейм, если меньше — то сет считается завершенным.