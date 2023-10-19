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Новости спорта Теннис ATP
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Бублик проиграл матч за выход в полуфинал турнира в Антверпене

Бублик проиграл матч за выход в полуфинал турнира в Антверпене
©instagram.com/bublik

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал парного турнира ATP в Антверпене (Бельгия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале он вместе с россиянином Александром Шевченко проиграл дуэту Ллойд Гласспул (Великобритания)/Хьюго Нис (Монако) - 3:6, 3:6.

Матч продлился 51 минуту.

В полуфинале, 20 октября, Гласспул и Нис сыграют против пары Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия).

Напомним, ранее Бублик вышел в четвертьфинал одиночного турнира в Антверпене, обыграв в 1/8 финала француза Грегуара Барреру - 6:4, 6:2. Матч за выход в полуфинал казахстанец проведет против другого представителя Франции Джованни Мпеши-Перрикара.

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Метки:
Бублик Александр ATP

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