Бублик проиграл матч за выход в полуфинал турнира в Антверпене

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал парного турнира ATP в Антверпене (Бельгия), сообщают Vesti.kz.
В четвертьфинале он вместе с россиянином Александром Шевченко проиграл дуэту Ллойд Гласспул (Великобритания)/Хьюго Нис (Монако) - 3:6, 3:6.
Матч продлился 51 минуту.
В полуфинале, 20 октября, Гласспул и Нис сыграют против пары Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия).
Напомним, ранее Бублик вышел в четвертьфинал одиночного турнира в Антверпене, обыграв в 1/8 финала француза Грегуара Барреру - 6:4, 6:2. Матч за выход в полуфинал казахстанец проведет против другого представителя Франции Джованни Мпеши-Перрикара.
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